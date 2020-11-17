Раскрыты обстоятельства смерти пяти пациентов в московской клинике

В «Первой университетской клинике» в Москве, где умерли пять человек, не было оборудованных отделений и лицензий на некоторые процедуры. Подробности об обстоятельствах лечения и смерти пациентов учреждения раскрыло издание Life.

По информации издания, одна женщина попала в московскую клинику с инсультом. Для таких пациентов по закону должно быть организовано первичное сосудистое отделение, пишет Life, но в учреждении его не было. Там также отсутствовали КТ- и МРТ-исследования и клинико-диагностическая лаборатория, у клиники не было лицензии на лабораторную диагностику и рентгенологию. Пациентку оставили лечиться, с нее взяли около полутора миллионов рублей. Тогда же ей диагностировали пневмонию, но не осуществили необходимое более тщательное обследование. В клинике также не было инфекционного отделения, что подвергало опасности других пациентов.

Другая пациентка была госпитализирована сразу с несколькими диагнозами: «гипертоническая болезнь», «риск сердечно-сосудистых осложнений», «гипертонический криз», «сахарный диабет». Она провела в больнице три дня и заплатила за первичное лечение 150 тысяч рублей. При этом у больницы не было лицензии на нужные при таких диагнозах исследования, в том числе ультразвуковое исследование. Однако согласно записям, пациентке проводили УЗИ.

Третий пациент умер через сутки после госпитализации после переливания крови — у клиники не было разрешения на этот вид работ, но услуга была представлена на сайте. Четвертый попал в учреждение с переломом шейки бедра, хотя у клиники не было лицензии на деятельность по профилю «травматология и ортопедия». Из отчета патологоанатомов следует, что он умер из-за отека мозга. Родственникам долго не говорили о его состоянии, а потом сообщили о смерти.

Еще один пациент проходил стационарное лечение, у него было подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения и состояние ухудшалось. Родственники просили разрешить им посещения и предоставить информацию о состоянии здоровья близкого, но им отказали в грубой форме.

Ранее сообщалось, что в «Первой университетской клинике» в Москве умерли пять пациентов. Одной из пациенток нанесли вред здоровью средней тяжести. Сестра одной из умерших рассказала, что у нее вымогали деньги за лечение и препятствовали переводу родственницы в другое отделение. Женщина добавила, что ей не разрешали находиться с сестрой, объясняя это необходимостью присутствия сиделки с медицинским образованием.