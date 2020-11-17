Сестра умершей пациентки раскрыла подробности махинаций в московской клинике

Сестра пациентки, умершей по вине врачей московской клиники на Мичуринском проспекте, раскрыла подробности махинаций медиков. По словам Эльвиры Наджаровой, у нее вымогали деньги за лечение и препятствовали переводу ее сестры в другое учреждение. Видео с рассказом женщины публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Наджарова рассказала, что врач «Первой университетской клиники» убедила ее в необходимости лечения сестры с раком молочной железы, сказав, что «не все потеряно». Изначально по договору стоимость всего лечения составляла 170 тысяч рублей.

«Когда мы прибыли в эту же клинику в этот же день, в обеденное время, она [сестра] чувствовала себя очень хорошо. Она со мной разговаривала, сама садилась на кровати, шутила. Врач сказала, что ей необходимо отдохнуть. Она дала при нас какую-то таблетку. (...) И мы ушли», — вспоминает Наджарова. Вскоре после этого ей позвонила врач и сообщила, что в клинике произошло ЧП, ее сестра захлебнулась рвотными массами, и ее ввели в медикаментозный сон.

По словам Наджаровой, ей не разрешали находиться с сестрой, мотивируя это тем, что той нужна сиделка с медицинским образованием. Кроме того, стоимость лечения увеличилась до 150 тысяч за сутки, поскольку пациентку перевели в отделение реанимации.

«Вымогали деньги, звонили каждые пять минут, как коллекторское агентство. Два дня продолжалась эта тема», — сказала Наджарова. После этого она решила перевести сестру в центр имени Бурденко. Ей удалось добиться там квоты, однако врачи частной клиники не подавали информацию о состоянии пациентки на момент перевозки.

Ранее сообщалось, что в результате действий врачей «Первой университетской клиники» умерли пять пациентов. Еще одной клиентке медучреждения был нанесен вред здоровью средней тяжести. У организации не было лицензий на медицинские услуги, оказанные трем пациентам.