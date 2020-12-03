В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери заподозрили учительницу

В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери в Саратове заподозрили учительницу физкультуры из местного лицея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Она учитель физкультуры в одном из лицеев Саратова, мастер спорта по гимнастике и тренер по армрестлингу. С 1999 года по 2013 годы была замдекана по воспитательной работе в СГТУ (Саратовском государственном техническом университете)», — сказал источник. В настоящее время подозреваемая задержана до 29 января 2021 года.

По версии следствия, 53-летняя женщина пришла в гости к жертве. В какой-то момент между россиянками возникла ссора, в ходе которой учительница зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а из жилья похитила драгоценности и банковскую карту, с которой сняла 70 тысяч рублей.

Тела россиянки и четырехлетней девочки были найдены в их квартире 29 ноября. На трупах были множественные раны от ножа. Следствие рассматривало также версию о причастности отца малышки.