Россиянку и ее четырехлетнюю дочь зарезали в их квартире

Жительницу Саратова и ее четырехлетнюю дочь зарезали в их квартире. Тела россиянок обнаружил отец женщины, который привел домой старшую внучку. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По факту смерти 38-летней россиянки и ее дочери возбудили уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов, рассматривается версия о причастности отца девочки. Для проведения следственных мероприятий его сняли с поезда по пути в Москву. Убийце грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом ранее судимый 40-летний россиянин изнасиловал и убил 11-летнюю школьницу. Выяснилось, что мужчина ранее был судим и провел в колонии в общей сложности 19 лет и в последний раз освободился в феврале текущего года.