Опубликовано видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки

Следственный комитет России по Свердловской области опубликовал видео следственного эксперимента с участием подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. Кадры размещены на YouTube-канале регионального управления ведомства.

На видео мужчина демонстрирует, как избавился от тела школьницы. Он показывает, что пронес его по тропинке у дома, а затем оставил в кустарнике, прикрыв ветками.

Ранее сообщалось, что в городе Асбест задержали подозреваемого в надругательстве над россиянкой и ее убийстве. 40-летний мужчина признался, что познакомился с девочкой и пригласил ее домой. Там он совершил над ней действия сексуального характера, а затем спрятал тело.

Сам подозреваемый ранее был судим по множеству преступлений и провел в колонии в общей сложности 19 лет. Он дал признательные показания.