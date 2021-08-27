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Россиянка с ножом напала на священника во время службы из-за голосов в голове

В Ивановской области прихожанка с ножом напала на священника во время службы
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Прихожанка с ножом напала на священника во время службы, которая проходила в храме в городе Тейково в Ивановской области. Это произошло из-за голосов в ее голове, которые якобы приказали ей это сделать, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Владислава Радостина.

По его словам, сначала россиянка сидела на ступенях собора, а потом зашла внутрь и напала на священнослужителя. Он получил неопасные повреждения: резаную рану кисти и ссадину на шее, добавил Радостин.

На данный момент специалисты проводят проверку, а с прихожанкой работают сотрудники правоохранительных органов.

«Женщина характеризуется неадекватным поведением, ей слышались голоса, которые якобы приказали ей совершить нападение», — заключили в УМВД.

Ранее двое вооруженных пистолетом и ножом мужчин напали на настоятеля Сретенского храма в селе Константиново Сергиево-Посадского района Подмосковья и жестоко его избили. Когда отец Михаил закрывал церковь, мимо проходили пьяные молодые люди, которые слушали музыку и очень громко общались между собой на ненормативной лексике.

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