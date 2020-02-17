Напавший на храм с ножом россиянин объяснил свой поступок

Ефим Ефимов, который напал с ножом на прихожан и служителей храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы, объяснил свой поступок плохим настроением. Об этом он сообщил на допросе, видео которого опубликовано на сайте МВД России.

«Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо, радостности не было», — объяснил Ефимов.

Он отметил, что не готовился к нападению заранее и не выбирал храм, а зашел в тот, что был по пути. Нож, который у него изъяли, мужчина купил в январе, а перчатки якобы нашел. Кроме того, Ефимов отметил, что в день нападения он направлялся на работу.

Также мужчина признался, что накануне совершения преступления он пил алкоголь. По его словам, иногда он употребляет наркотики, в частности марихуану.

«Ну, может, что-то с головой у меня есть, я-то не знаю. Я не врач», — отметил Ефимов на вопрос о своей вменяемости. При этом он заявил, что частично контролировал свои действия.

Возбуждены уголовные дела по статьям 213 («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК («Побои»).

О нападении стало известно 16 февраля. Мужчина ранил в храме ножом двух человек, находившихся возле алтаря. Инцидент произошел во время службы. Позднее настоятель храма Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках, его лицо скрывали очки, а на руках были медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы узнать у него, что случилось. В ответ Ефимов ранил одного помощника настоятеля в руку, а другому нанес два ножевых ранения в плечо. Оба служителя храма госпитализированы.

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