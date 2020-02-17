Момент нападения россиянина на храм попал на видео

@Lshot / Telegram

Момент нападения Ефима Ефимова на священника храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы попал на видео. Ролик с камер наблюдения публикует Telegram-канала LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно, как мужчина в капюшоне заходит в храм, подходит к священнослужителю в рясе и отводит его в сторону. Они оказывается в слепой зоне. Спустя несколько секунд люди в храме начинают бегать и суетиться, видимо, пытаясь помочь пострадавшему и успокоить Ефимова.

О нападении стало известно 16 февраля. Мужчина ранил в храме ножом двух человек, находившихся возле алтаря. Инцидент произошел во время службы. Позднее настоятель храма Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках, его лицо скрывали очки, а на руках были медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы узнать у него, что случилось. В ответ Ефимов ранил одного помощника настоятеля в руку, а другому нанес два ножевых ранения в плечо. Оба служителя храма госпитализированы.

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