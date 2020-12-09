Вооруженные пистолетом и ножом «богохульники» напали на священника в Подмосковье

Двое вооруженных пистолетом и ножом мужчин напали на настоятеля Сретенского храма в селе Константиново Сергиево-Посадского района Подмосковья и жестоко избили. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел поздним вечером во вторник, 8 декабря, когда отец Михаил закрывал церковь. В это время мимо проходили пьяные молодые люди, которые слушали музыку и очень громко общались между собой на ненормативной лексике. Настоятель сделал им замечание, попросив не ругаться и слушать музыку подальше от храма.

В ответ мужчины стали кричать священнику, что они атеисты, богохульствовали и оскорбляли священника, угрожая его убить. После чего они вытащили нож и пистолет и набросились на него. Очевидцы вызвали полицию, но «богохульники» успели скрыться.

Подозреваемых задержали, сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления МВД Татьяна Петрова. По ее словам, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело об угрозе убийством священнослужителю. У подозреваемых изъяты раскладной нож и пневматический пистолет.