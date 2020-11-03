Обвинение запросило 23 года колонии для убийцы настоятеля российского монастыря

В Ярославской области обвинение попросило отправить Александра Авдеева, обвиняемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, в колонию строгого режима на 23 года. Об этом сообщает ТАСС.

7 июня 2016 года уроженец Владивостока ворвался в келью священника в монастыре в Переславле-Залесском и зарезал его. Обвиняемый нанес игумену более 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище.

По версии прокуратуры, убийца действовал из корыстных побуждений — он украл из монастыря около одного миллиона рублей и потратил на свои нужды.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 («Убийство») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Ранее Авдеев уже был приговорен к шести годам заключения за аналогичное преступление.