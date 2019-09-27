Установлен убийца настоятеля российского монастыря

Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году. Об этом в пятницу, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, утром 7 июля 2016 года мужчина ворвался в келью священника в монастыре в Переславле-Залесском и зарезал его. Подозреваемый — приговоренный к шести годам заключения за аналогичное преступление уроженец Владивостока — признался в убийстве и пояснил, что планировал украсть деньги из монастырской кассы.

Подозреваемого этапировали из колонии в Саратовской области в Москву. Его показания были проверены на месте преступления в Ярославской области совместно с сотрудниками МВД и СКР.

Со своей стороны, официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что подозреваемый — 31-летний Александр Авдеев — после убийства отца Даниила украл из монастыря около одного миллиона рублей, которые потратил на свои нужды.

Она добавила, что в ходе расследования на причастность к преступлению проверили более трех тысяч человек. В том числе людей из окружения убитого священника.

В 2016 году сообщалось, что в деле об убийстве настоятеля монастыря появился подозреваемый. Несмотря на то что следствие предполагало, что убийство было совершено ради наживы, в пресс-службе Русской православной церкви заявили, что Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь малочислен и достаточно беден, чтобы предполагать корыстный мотив преступления.

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