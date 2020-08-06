Россиянина посадили за поножовщину в московском храме из-за нехватки «радостности»

Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима 27-летнего жителя столицы Ефима Ефимова, который минувшей зимой устроил поножовщину в московском храме во время богослужения. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает столичная прокуратура.

Ефимов признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Мотивом осужденного признаны «хулиганские побуждения». На данный момент не известно, будет ли защита Ефимова обжаловать приговор.

17 февраля сообщалось, что Ефим Ефимов, который напал с ножом на прихожан и служителей храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы, объяснил свой поступок плохим настроением. «Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо, радостности не было», — сказал Ефимов.

О нападении стало известно 16 февраля. Мужчина ранил в храме ножом двух человек, находившихся возле алтаря. Инцидент произошел во время службы.

Позднее настоятель храма Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в храм в капюшоне и наушниках, его лицо скрывали очки, а на руках были медицинские перчатки. Протоиерей подошел к мужчине, чтобы узнать у него, что случилось. В ответ Ефимов ранил одного помощника настоятеля в руку, а другому нанес два ножевых ранения в плечо. Оба служителя храма госпитализированы.

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