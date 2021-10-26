Десятилетнюю россиянку нашли в лесу рядом с телом матери

В лесу во Владимирской области нашли 10-летнюю девочку рядом с телом матери

Десятилетнюю девочку нашли в лесу во Владимирской области рядом с телом матери. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, в воскресенье, 24 октября, жительница Гусь-Хрустального увела в лес свою десятилетнюю дочь. Позднее их начали искать сотрудники полиции и волонтеры.

Ребенка нашли рядом с телом матери с признаками переохлаждения. Девочка была доставлена в больницу. Ее жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

В рамках проводимой доследственной проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент неизвестно, по какой причине мать решила взять ребенка и пойти в лес.

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