Мужчина спрятал умершую мать в подвале и получал за нее пенсию

BBC: австриец больше года хранил в подвале тело матери и получал ее пенсию

Житель австрийского региона Тироль больше года хранил мумифицированный труп матери в подвале и получал за нее пенсию. Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, 89-летняя женщина, которая страдала от деменции, умерла естественной смертью в июне 2020 года. Ее 66-летний сын спрятал тело покойной в подвал своего дома и использовал пакеты со льдом и бинты, чтобы скрыть запах. Кроме того, он засыпал тело наполнителем для кошачьего туалета.

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По данным сотрудников правоохранительных органов, с момента смерти матери мужчина незаконно получил около 50 тысяч евро (4,3 миллиона рублей), которые причитались ей в качестве пенсии.

О совершенном им мошенничестве стало известно после того, как новый почтальон заявил, что готов выдать пенсию только лично получательнице, и сын пенсионерки отказал во встрече с ней. Почтальон сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом австрийца и обнаружили в подвале мумифицированный труп пенсионерки.

Мужчина признал вину в содеянном. При задержании он пояснил полиции, что у него не было иного дохода. Если бы он сообщил о смерти матери, выплаты пенсии прекратились бы, и он не смог бы позволить себе оплатить ее похороны и был бы вынужден продать дом, в котором они жили вместе.

Брату подозреваемый говорил, что его мать лечится в больнице и что посещать ее не нужно, так как состояние женщины ухудшилось настолько, что она не узнает его.

Ранее сообщалось, что житель ирландского города Корк десятки лет получал пенсию, которая полагалась его умершим родителям. Мужчина обвиняется в 73 случаях правонарушений, в том числе 68 случаях кражи и пяти случаях предоставления подложных документов.