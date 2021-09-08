Мужчина 33 года скрывал смерть родителей и жил на их пенсии

Житель ирландского города Корк десятки лет получал пенсии, которые полагались его умершим родителям. Об этом сообщает издание Irish Times.
58-летний Дон О'Коллаген обвиняется в краже нескольких сотен тысяч евро. Ирландец скрыл от государства смерть родителей и в течение 33 лет жил на причитавшиеся им пенсии.
В ходе рассмотрения дела мужчины в суде полицейский Мик Нэйгл сообщил, что О'Коллаген обвиняется в 73 случаях правонарушений, в том числе 68 случаях кражи и пяти случаях предоставления подложных документов.
Адвокат мужчины Эдди Бьюрк заявил судье Оланну Келлехеру, что его клиент готов подписать признание вины по всем обвинениям. Судья направил дело в окружной суд. Заседание, в ходе которого мужчине будет избрана мера наказания, назначено на 26 октября.
До этого момента ирландец отпущен под залог.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Линкольн, штат Арканзас, полгода жила с непогребенным телом матери и получала ее пенсию. Она заявляла, что ее мать не пропала, а живет с подругой, чье имя ей неизвестно.