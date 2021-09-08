Мужчина 33 года скрывал смерть родителей и жил на их пенсии

Irish Times: мужчина из города Корк 33 года получал пенсии за умерших родителей

Житель ирландского города Корк десятки лет получал пенсии, которые полагались его умершим родителям. Об этом сообщает издание Irish Times.

58-летний Дон О'Коллаген обвиняется в краже нескольких сотен тысяч евро. Ирландец скрыл от государства смерть родителей и в течение 33 лет жил на причитавшиеся им пенсии.

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В ходе рассмотрения дела мужчины в суде полицейский Мик Нэйгл сообщил, что О'Коллаген обвиняется в 73 случаях правонарушений, в том числе 68 случаях кражи и пяти случаях предоставления подложных документов.

Адвокат мужчины Эдди Бьюрк заявил судье Оланну Келлехеру, что его клиент готов подписать признание вины по всем обвинениям. Судья направил дело в окружной суд. Заседание, в ходе которого мужчине будет избрана мера наказания, назначено на 26 октября.

До этого момента ирландец отпущен под залог.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Линкольн, штат Арканзас, полгода жила с непогребенным телом матери и получала ее пенсию. Она заявляла, что ее мать не пропала, а живет с подругой, чье имя ей неизвестно.

