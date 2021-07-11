Россиянка убила малолетнюю дочь и покончила с собой

Россиянка убила свою дочь и покончила с собой. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Пятилетнюю девочку нашли с колото-резаными ранами в квартире в Прикубанском районе Краснодара. Тело матери — 34-летней местной жительницы — обнаружено рядом с ее домом с травмами, характерными при падении с высоты.

Следователи возбудили уголовное дело.

9 апреля стало известно, что в Ярославле женщина придушила дочь во время подготовки домашнего задания, после чего покончила с собой. Она думала, что убила первоклассницу, но та осталась жива. Девочка пришла в себя, не смогла найти мать и позвонила отцу. Глава семейства обнаружил свою супругу мертвой на балконе.