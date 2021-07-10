Один из пассажиров столкнувшегося с мостом катера в Петербурге скончался

В Санкт-Петербурге скончался один из пассажиров катера, врезавшегося в опору моста. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, маломерное судно принадлежало мужчине 1959 года рождения. Всего на борту катера находились девять человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, находившиеся на борту взрослые были в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 10 июля. При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива оно врезалось в берег набережной в месте расположения металлического заграждения. После столкновения все находившиеся на борту оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.