Россия
 
Последние новости
На Украине рассказали о планах депортировать россиян из Крыма
Москвичи в 30-градусную жару выстроились в очереди за «КовиВаком» 
Украинский премьер вновь заговорил о подаче воды в Крым
Стали известны подробности гибели бывшего участника «Дома-2»
Стас Костюшкин потребовал с Монеточки миллион рублей за плагиат
Турецкий «уничтожитель» российского «Панциря» установил рекорд
Захарова прокомментировала опубликованные в соцсетях фото Лаврова с «Талибаном»
В России может появиться новый тип силовиков
В Госдуме назвали помеху для развития российской экономики
Новости партнеров
Прослушать новость

Лодка с людьми врезалась в набережную в Петербурге

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «112»

В Санкт-Петербурге лодка врезалась в набережную. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Матисовом канале в Красносельском районе города. Известно, что судно с людьми врезалось в опору моста и перевернулось.

В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе дети. Один из пассажиров тяжело ранен. По предварительным данным, все находившиеся на борту были пьяны.

5 июня сообщалось, что в Хабаровском крае при сплаве перевернулась лодка с 18 туристами. Происшествие случилось поздним вечером в отдаленной местности на реке Катэн в 160 километрах к юго-востоку от Хабаровска.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин погиб при крушении катера в Турции
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
В Крыму затонул прогулочный катер