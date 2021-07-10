Лодка с людьми врезалась в набережную в Петербурге

В Санкт-Петербурге лодка врезалась в набережную. Об этом в субботу, 10 июля, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Матисовом канале в Красносельском районе города. Известно, что судно с людьми врезалось в опору моста и перевернулось.

В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе дети. Один из пассажиров тяжело ранен. По предварительным данным, все находившиеся на борту были пьяны.

5 июня сообщалось, что в Хабаровском крае при сплаве перевернулась лодка с 18 туристами. Происшествие случилось поздним вечером в отдаленной местности на реке Катэн в 160 километрах к юго-востоку от Хабаровска.