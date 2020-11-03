Россиянин погиб при крушении катера в Турции

Гражданин России погиб при крушении катера в Турции. Об этом РИА Новости сообщил представитель генконсульства России в Анталье.

По его словам, тело обнаружили во время поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения.

«По информации турецких властей, прогулочное судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой. (...) Около 10 часов судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были высажены на отмель в ожидании спасателей», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту катера находились 32 иностранных туриста. По данным Telegram-канала Baza, среди них было минимум 12 россиян.

Экскурсионный катер с группой туристов перевернулся 3 ноября в 100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании. Позже в сети появилось видео с кадрами спасательной операции.