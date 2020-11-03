Затонувший в Турции катер с десятками туристов на борту попал на видео

Катер с туристами, перевернувшийся в море в районе турецкой Алании, попал на видео. Кадры публикует Haberler.

На записи видно затонувшее судно и спасательные работы, которые проводятся на месте происшествия. Команда береговой охраны помогает пострадавшим выбраться из воды, после чего людей отвозят на берег для оказания первой помощи. Один из туристов, находившихся на борту, скончался.

Экскурсионный катер с группой туристов перевернулся 3 ноября в 100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании. По предварительным данным, на прогулочном судне находились около 30 человек.