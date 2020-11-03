В Турции перевернулся катер с десятками человек на борту

В районе турецкой Антальи перевернулся экскурсионный катер с туристами на борту. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Anadolu.

Инцидент произошел примерно в 50-100 метрах от берега в районе пещеры Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании.

По предварительным данным, на прогулочном судне находились около 30 человек. К месту случившегося направились команды местной береговой охраны, в настоящее время проводится спасательная операция.

На данный момент сообщается об одном погибшем в результате произошедшего.