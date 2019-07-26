Катер убил туристку на глазах у ее отца

20-летняя туристка из Австрии Верена Хайнц погибла во время отпуска в Хорватии в результате столкновения со скоростным катером, ее отец был ранен. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в 300 метрах от берега в районе населенного пункта Малинска, расположенного на острове Крк.

Хайнц и ее отец — инструктор по дайвингу — поднялись на поверхность после погружения. В этот момент катер с местным капитаном у руля на большой скорости пересек зону купания и ударил аквалангистов. Отцу девушки удалось, несмотря на собственные травмы, доставить ее до берега, но спасти ее врачи не смогли.

Отец погибшей был доставлен в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.

Сообщается, что у него был большой опыт погружений. Мужчина руководит двумя дайвинг-школами в Египте и Турции.

Ранее в июле купавшийся в Черном море мужчина попал под высокоскоростной катер и лишился ноги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!