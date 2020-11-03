Глава МИД Турции по-русски выразил соболезнования семье погибшего туриста

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста в стране. Обращение опубликовано на его странице в Twitter.

«Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших», — написал Чавушоглу по-русски.

Как правило, свои заявления глава МИД делает на турецком языке. Помимо этого, соболезнования обычно выражают в случае большого числа погибших.

3 ноября гражданин России погиб при крушении катера в Турции. Тело обнаружили во время поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения.

Экскурсионный катер с группой туристов перевернулся в 100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры (Fosforlu Mağara) в Алании. Позже в сети появилось видео с кадрами спасательной операции.

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