Россиянка умерла в турецком отеле при загадочных обстоятельствах

Российская туристка умерла во время отдыха в турецком отеле при загадочных обстоятельствах. Подробности случившегося сообщает портал «Турпорм».

По информации источника, несчастный случай произошел в одной из гостиниц курортного города Аланья. 74-летняя путешественница, отдыхавшая в местности Тюрклер-Махаллези, почувствовала себя плохо прямо на пляже.

Как описали очевидцы, женщина потеряла сознание в воде, после чего спасатели вытащили ее и немедленно направили в больницу. Тем не менее спасти жизнь туристки медикам не удалось. Сейчас врачи проверяют, была ли россиянка заражена коронавирусом.

Ранее в ноябре украинский турист умер в номере турецкого отеля после похода в душ. По данным местного портала, 54-летний путешественник отдыхал вместе с семьей в одной из гостиниц курортного города Аланья. Ему стало плохо вечером после банных процедур: выйдя из душа, мужчина пожаловался родственникам на одышку и упал в обморок.

1 ноября посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о смерти 11 россиян с коронавирусом в Турции. По его словам, всего с начала августа по конец октября на курортах страны были зафиксированы 326 случаев заражения COVID-19 среди приезжих россиян.