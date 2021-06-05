Лодка с 18 туристами перевернулась в российском регионе

В Хабаровском крае при сплаве перевернулась лодка с 18 туристами, сообщает прокуратура региона.

Происшествие случилось поздним вечером 4 июня в отдаленной местности на реке Катэн в 160 километрах к юго-востоку от Хабаровска. При опрокидывании надувной лодки погибла одна женщина, ее тело было извлечено местными рыбаками.

Подчеркивается, что остальные туристы находятся в безопасности. Группа была зарегистрирована. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг и соблюдения требований безопасности при организации сплавов.

В мае сообщалось, что двое мужчин решили устроить сплав на надувной лодке в Республике Хакасия, однако во время него один из туристов выпал из лодки.