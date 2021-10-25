В российском морге перепутали трупы и выдали родственникам тело чужой женщины

В городе Ртищево Саратовской области работники морга перепутали трупы и выдали родственникам тело чужой женщины, информацию об этом проверяет следственное управление Следственного комитета России по региону, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по данным, размещенным в СМИ, организована проверка. «Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего», — пообещали следователи.

По данным РИА Новости, перепутавший тела морг проверяет и полиция. В правоохранительные органы обратилась женщина 1978 года рождения. Она сообщила, что родственникам вместо тела 82-летней бабушки в морге выдали труп посторонней женщины. О подмене близкие узнали только во время похорон.

В октябре также в морге Новочеркасска сотрудники перепутали тело дедушки, после чего предложили его родным поискать умершего самостоятельно в холодильниках учреждения.