У морга в российском городе заметили лежащие на земле пакеты с трупами

В Иванове очевидица сняла на видео десятки пакетов с трупами у морга

Жительница Иванова заметила десятки пакетов с трупами, лежащими на земле, у морга 4-й городской клинической больницы. Происходящее россиянка сняла на видео и отправила на портал IvanovoNews.

На опубликованных кадрах видно, что несколько сотрудников морга в защитных костюмах перемещают черные пакеты, в которых, упакованы тела умерших. Трупы также лежат на земле, через приоткрытую дверь видны мешки, сложенные в коридоре.

По мнению очевидицы, в морге 4-й горбольницы «бесчеловечное отношение к покойным и живым людям».

В департаменте здравоохранения Ивановской области после появления ролика обещали разобраться в ситуации.

Ранее в морге Новочеркасска сотрудники перепутали тело дедушки с телом другого человека, после чего предложили его родным поискать умершего самостоятельно в холодильниках учреждения.