Рабочие перепутали могилы и похоронили россиянку дважды

В Лысьве Пермского края из-за ошибки рабочих, перепутавших могилы, россиянку похоронили дважды, не уведомив о перезахоронении родственницу, сообщает телеканал «360».

Как рассказала дочь умершей женщины, скончавшуюся должны были похоронить рядом с могилой отца, при этом место показывал другой родственник. Когда катафалк с рабочими приехал на кладбище, те увидели свежую яму и уточнили у дочери, правильное ли это место. Женщина ответила, что «наверное, оно правильное».

Дойдя до могилы деда, она увидела там небольшую яму. «Она была довольно маленькой и неглубокой. Я посмотрела — там сбоку торчали какие-то доски. Я подумала, что могильщики на что-то наткнулись, и поэтому перестали копать», — пояснила она. На следующий день она еще раз посетила могилу матери, а позже ей написала подруга. Она сообщила, что была на похоронах своего знакомого, но в его могилу положили умершую мать. Потом гроб из чужой могилы выкопали и перезахоронили там, где нужно.

В ритуальной фирме женщину не уведомили о произошедшем, а после ее обращения сказали, что она сама виновата в случившемся из-за неправильно указанного места. «Мне в тот день было не до этого. Я бы хотела привлечь их к ответственности, но я проконсультировалась с юристом. Мне сказали, что по Уголовному кодексу их не привлечь. Единственная надежда на общественный резонанс», — отметила она.

Ранее в Молдавии во время похорон семья обнаружила, что в гробу находится не их родственница, а другой человек. Ошибка произошла в морге, там быстро исправили ситуацию.

