Школьники занялись групповым гей-сексом под окнами российского лицея

Ученики одной из школ города Лысьвы Пермского края занялись групповым гей-сексом под окнами местного лицея. Об этом рассказал URA.RU житель города.

По его словам, в закрытой беседе одной из групп в соцсети распространили видео порнографического содержания. На кадрах несколько детей возрастом от восьми до 12 лет занимаются сексом. Уточняется, что делают они это друг с другом по обоюдному согласию. В подписи к видео указывается, что действие происходит около лицея.

«Второй день город находится в шоке, так как он маленький, провинциальный, все друг друга знают. Родители в шоке, что происходит в школах», — рассказал местный житель, отметив, что в некоторые учебные учреждения после инцидента приезжали правоохранительные органы.

Позже видео удалили из соцсетей. Руководитель Следственного отдела по городу Лысьве, полковник юстиции Владимир Батуев также сообщил, что материал зарегистрирован, а по данному делу сейчас проводится проверка.

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