Власти Воронежа обвинили СМИ в срыве торгов на исследование геев

Власти Воронежа обвинили СМИ в хайпе, который привел к срыву исследования геев — «мужчин, имеющих секс с мужчинами», — которые, по мнению чиновников, входят в группу риска ВИЧ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального департамента здравоохранения. Заявка на проведение исследования опубликована на портале госзакупок. На него планировалось потратить 248,5 тысячи рублей.

248 500 рублей готовы были потратить воронежские власти на исследование геев

Депздрав отмечает, что, по результатам «биоповеденческих» исследований местного СПИД-центра 2019 года, именно среди «предпочитающих однополый секс» мужчин, выявлена наиболее высокая доля «рискованных практик», которые могут привести к заражению. Чиновники уверяют, про проведенное исследование «помогло в разработке мер по снижению распространения ВИЧ-инфекции на территории региона», однако как именно, не уточняется.

«Очередные исследования планировались во 2-3 квартале текущего года в рамках областной межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции. В связи с вмешательством СМИ в работу медиков по профилактике ВИЧ-инфекции торги не состоятся», — говорится в сообщении Депздрава.

Ранее в Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. По мнению местных медиков, они входят в группу риска и могут иметь ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез и другие инфекционные заболевания. Позднее самарский Минздрав пояснил, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет.

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