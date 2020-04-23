Власти Воронежа обвинили СМИ в срыве торгов на исследование геев

Власти Воронежа обвинили СМИ в хайпе, который привел к срыву исследования геев — «мужчин, имеющих секс с мужчинами», — которые, по мнению чиновников, входят в группу риска ВИЧ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального департамента здравоохранения. Заявка на проведение исследования опубликована на портале госзакупок. На него планировалось потратить 248,5 тысячи рублей.
Депздрав отмечает, что, по результатам «биоповеденческих» исследований местного СПИД-центра 2019 года, именно среди «предпочитающих однополый секс» мужчин, выявлена наиболее высокая доля «рискованных практик», которые могут привести к заражению. Чиновники уверяют, про проведенное исследование «помогло в разработке мер по снижению распространения ВИЧ-инфекции на территории региона», однако как именно, не уточняется.
«Очередные исследования планировались во 2-3 квартале текущего года в рамках областной межведомственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции. В связи с вмешательством СМИ в работу медиков по профилактике ВИЧ-инфекции торги не состоятся», — говорится в сообщении Депздрава.
Ранее в Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. По мнению местных медиков, они входят в группу риска и могут иметь ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез и другие инфекционные заболевания. Позднее самарский Минздрав пояснил, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет.