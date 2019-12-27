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В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь

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В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.

В опубликованном организацией перечне противопоказаний к сдаче крови оказались лица, имеющие вирусные гепатиты, туберкулез и другие инфекционные заболевания. Учреждение накладывает абсолютное ограничение на сдачу донорской крови и на людей, находящихся в группе риска, а именно — на гомосексуалов, людей с наркозависимостью и работниц сферы секс-услуг.

Организация ссылается на приказ Минздрава «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов» от 2001 года. В 2008-м в него были внесены изменения, и такие понятия, как «гомосексуалисты, наркоманы, проститутки», были исключены из текста документа.

В июле россиян призвали не нарушать права лесбиянок и геев. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, права представителей секс-меньшинств в стране не должны ущемляться. «Мы должны принимать этих людей, разных людей в обществе. Если будут нарушаться их права по этому признаку, будет отказано в приеме на работу, поступлении в учебное заведение на этом основании, это неправильно, это прописано в законодательстве», — заявила омбудсмен.

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