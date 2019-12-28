Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом
Песков рассказал о долгой разлуке с Навкой
Российский посол объяснил полякам слова Путина о польской политике
РУСАДА официально не согласилось с санкциями WADA
В Минобороны рассказали об информационном давлении на армию
Украинцы стали меньше доверять Зеленскому
Угнанный лимузин Сталина оценили в миллионы евро
Россиянин расстрелял соседей из-за громкой музыки
Президент Чехии поразмышлял об отмене поездки в Москву на парад Победы
Новости партнеров

Самарским геям и проституткам разрешили сдавать кровь

Перейти в «Мою Ленту»

Самарская станция переливания крови удалила из памятки донора пункт о том, что кровь нельзя давать представителям группы риска — наркоманам, проституткам и гомосексуалистам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Самарский Минздрав пояснил, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет. Кроме того, на станции каждый проходит обследование на наличие инфекций и заболеваний. Кровь донора также проходит обследование и карантин ее компонентов.

В станции переливания крови изданию пояснили, что вышеуказанные группы уязвимы для ВИЧ-инфекций, поэтому «медики просто не хотят рисковать и тратить время», делая дорогую процедуру тем, кто может быть потенциально болен.

Запрет вызвал широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях, после чего станция переливания крови разрешила быть донорами представителями группы риска. Жители Самары отметили, что главное, чтобы человек был здоровый и не имел каких-либо заболеваний. Однако кто-то согласился с запретом, отметив, что реципиентам не нужна кровь геев и проституток.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главное, чтоб человек был здоровый: в Самаре из памятки донору удалили запрет сдачи крови проститутками и гомосексуалистами
В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь
Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику спустя 40 лет после выпускного
В мире появился первый ВИЧ-положительный спермобанк
Другие материалы рубрики
Россия00:0326 декабря

«Командир собрал отряд и предложил написать завещания»

20 лет назад российские войска осадили Грозный. Это было главное сражение второй чеченской войны
20:2527 декабря

Семья с ребенком заживо сгорела в ДТП в российском городе

20:1127 декабря

В РПЦ объяснили снятие запрета на крещение иностранными именами

18:2227 декабря

Москвичам рассказали о погоде в первые дни года

Россия00:0125 декабря

«Родня мужа пригрозила закопать»

Как женщины на Кавказе пытаются вернуть похищенных детей и терпят унижения
16:3927 декабря

Российская школьница получила в подарок от Путина щенка ретривера

16:2627 декабря

Российский ребенок попросил у отчима еды и получил 19 переломов

16:1427 декабря

Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы

Россия00:0324 декабря
Никита Медведев и его мама

«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»

Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
15:5227 декабря

Битва детей за бесплатные конфеты в российском театре попала на видео

15:1727 декабря

Стало известно о жизни «доедавшего *** без соли» дедушки в 2019 году

15:0327 декабря

В России оценили ситуацию со штрафом за полеты над Крымом

Россия
Семья с ребенком заживо сгорела в ДТП в российском городе
«Командир собрал отряд и предложил написать завещания»
20 лет назад российские войска осадили Грозный. Это было главное сражение второй чеченской войны
В РПЦ объяснили снятие запрета на крещение иностранными именами
«Родня мужа пригрозила закопать»
Как женщины на Кавказе пытаются вернуть похищенных детей и терпят унижения
Москвичам рассказали о погоде в первые дни года
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Российская школьница получила в подарок от Путина щенка ретривера
Все материалы
Мир
Евросоюз выступил против США из-за санкций за «Северный поток-2»
Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Израиль не увидел «черную кошку» в отношениях с Россией
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
Юноша жестоко убил крестом священника-педофила
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский отреагировал на выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Украина анонсировала запуск «незаангажированного» телеканала для Донбасса
Владимир ЗеленскийНовые переменные
В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
Борец с «русским миром» обратился в СБУ из-за конференции к юбилею Сталина
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ
Все материалы
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
Со дна
Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
Названы планы выпуска провалившего продажи SuperJet 100
Возврат к истокам
Из России бегут лучшие кадры. Государство нашло способ их остановить
Объявление в розыск самой богатой россиянки объяснили
Партнерский материал
Бесплатный роуминг
«Мегафон» запускает совместный проект с системой бронирования отелей Booking.com
Uber построит гигантский полигон для беспилотников
Все материалы
Силовые структуры
Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы
Таможня берет добро
Российского генерала обвинили в помощи контрабандистам. У него нашли золотые слитки и миллионы
Стали известны подробности дела российского генерала с золотыми слитками
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
После подрыва автомобиля российского чиновника завели дело
Место происшествияНеизвестные взорвали автомобиль российского чиновника
Глава района попал в реанимацию. Покушение связали с его работой
Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом на российской трассе
Все материалы
Наука и техника
Россия вооружилась гиперзвуковыми «Авангардами»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Раскрыты характеристики российской подлодки пятого поколения
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Названы главные смартфоны уходящего десятилетия
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Раскрыто простое средство предотвращения рака
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» упустил преимущество в два мяча и проиграл «Вулверхэмптону»
Квинтон ДжексонГроза улиц
Легенда UFC жестоко расправлялся с соперниками. Скоро он сразится с Федором Емельяненко
Футболист надел костюм снеговика, сел в Lamborghini и разнес сад британки
Проблемное дерби и битва аутсайдеров
На чем можно заработать в 20-м туре АПЛ
Ибрагимович вернулся в Европу
Пролетая по Европе
Россия вышла на Евро-2020, Кокорин с Мамаевым — на свободу. Чем запомнился 2019-й год
Второй бой Фьюри и Уайлдера официально подтвержден
Все материалы
Культура
Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года
«Это наша боль»
Зачем Минкульт из года в год тратит миллиарды из бюджета на провальные фильмы?
Кристину Асмус вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом
«Я абсолютно ни о чем не жалею»
Умерла худрук «Современника», легенда русского театра Галина Волчек
Стали известны детали райдера «Ленинграда»
Кровь в полночь
 
Netflix столкнулся с бойкотом из-за комедии про Иисуса-гея
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин вошел в список знаковых фигур десятилетия
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Собчак стала ведущей «проекта без цензуры»
Война на два фронта
 
Охлобыстин назвал Водонаеву проституткой после призыва не рожать рабов России
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
В WhatsApp обнаружили новую функцию
Все материалы
Ценности
Бронированную машину с туалетом для богачей показали на видео
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
В большинстве женских косметичек нашли кишечную палочку
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Названа самая востребованная одежда года
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Дизайн российского электромобиля назвали «творческим самоубийством»
Все материалы
Путешествия
Иностранки рассказали о путешествиях по России в одиночку
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Названа дата открытия нового терминала аэропорта Шереметьево
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Стюардесса лучшей авиакомпании в мире раскрыла секреты комфортного перелета
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Пассажир разбившегося в Казахстане самолета проспал рейс и спасся
Все материалы
Из жизни
Сообразительный кот застрял в машине и придумал способ позвать на помощь
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Женщина в одиночку остановила воров и отобрала краденое
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
19-летний кот вернулся домой через семь лет после пропажи
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Разъяренная меч-рыба бросилась на отдыхающих и попала на видео
Все материалы
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор
Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро
Смотрим, как собирают старые и новые Aston Martin
Гостим на двух заводах британской марки, где осовременнивают «классику» и выпускают новые суперкары
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
В Москве угнали лимузин Сталина
УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах
«Русский Prado» получит функцию как у Aurus
Все материалы
Дом
Сеть магазинов электроники построит город в России
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
В Австралии решили продать дом с «огромным потенциалом» и «небольшим подвохом»
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Российский бизнесмен подарил свой особняк больным детям
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Для ремонта российского детского сада искали специалиста по ядерному топливу
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
На обучение россиянок в декрете направят миллиарды
В российском регионе построят 17 культурных объектов
В Грозном открыли центр «Мой бизнес»
Все материалы