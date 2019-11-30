В мире появился первый ВИЧ-положительный спермобанк

В Новой Зеландии открылся первый в мире банк спермы Sperm Positive для ВИЧ-положительных доноров. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Открытие центра приурочено ко всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря, чтобы помочь в борьбе против стигматизации заболевания. Учреждение будет сотрудничать с рядом клиник по лечению бесплодия, которые выступят в качестве посредника между донорами и пациентами.

Отмечается, что сдавать биоматериал в Sperm Positive смогут только доноры с неопределяемой вирусной нагрузкой — их детям и партнерам вирус не передастся из-за низкой концентрации. Такое состояние достигается с помощью антиретровирусной терапии.

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Уже как минимум трое ВИЧ-положительных мужчин стали донорами Sperm Positive. У одного их них ВИЧ диагностировали около 20 лет назад. Новозеландец Дэмиен Рул-Нил (Damien Rule-Neal) сообщил, что несмотря на свой диагноз ему удалось жениться и вырастить здоровых детей.

В начале ноября сообщалось, что ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека впервые за 19 лет. Исследователи утверждают, что повода для беспокойства нет, современные методы лечения эффективны против нового штамма.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. За все время наблюдений было зарегистрировано около 70 миллионов больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них умерли. К концу 2018 года в России насчитывалось более миллиона ВИЧ-инфицированных (1,2 процента взрослого населения страны).

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