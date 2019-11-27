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В России собрались запретить ВИЧ-диссидентство

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Минздрав разработал и внес в кабмин проект федерального закона о запрете распространять недостоверную информацию о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на здоровье человека. Об этом сообщается на сайте министерства.

Запрет предлагается распространить на призывы к отказу от «медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита».

В ведомстве отметили, что серьезной проблемой в борьбе с распространением инфекции в стране становится ВИЧ-диссидентство, в рамках которого пропагандируются идеи, что вируса не существует и лечить людей не надо. По данным мониторинга Минздрава, случаи, когда граждане отказываются тестироваться на ВИЧ и лечить своих детей, встречаются в большинстве российских регионов.

Отказ от диагностики, профилактики и приема препаратов опасен для жизни, отметили в министерстве. Там указали, что законопроект позволит не только оперативно пресекать распространение недостоверной информации о ВИЧ, но и «поспособствует распространению правильных и аргументированных доводов в пользу необходимости знать свой ВИЧ-статус».

Министерство здравоохранения начало разрабатывать проект закона в апреле 2018 года.

По данным Минздрава, к концу 2018 года в России официально насчитывалось 896 тысяч ВИЧ-положительных.

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