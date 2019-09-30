Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и статье 125 УК России («Оставление в опасности»). Его прекратили из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Ходатайство подал адвокат обвиняемых, гособвинитель не возражал.

Десятилетняя ВИЧ-инфицированная девочка умерла в Санкт-Петербурге 27 августа 2017 года. Причиной смерти стало то, что ее родители — ВИЧ-диссиденты, и отказались давать антиретровирусную терапию, считая, что заболевание — это миф, придуманный фармацевтами для получения денег. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви опровергла информацию о том, что приемные родители ВИЧ-инфицированной девочки отказывались ее лечить из-за религиозных убеждений.

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