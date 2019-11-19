Заразившая ВИЧ пятерых пациентов медсестра устроилась в новый медцентр

Медсестра, заразившая в больнице Буденновска Ставропольского края пять пациентов ВИЧ, устроилась на работу в новый медцентр. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что медик в 2018 году не проконтролировала стерилизацию венозных катетеров, и вирус попал в кровь троих детей, и взрослых мужчины и женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
По информации Mash, медсестру после инцидента уволили. Теперь она занимает административную должность в другом лечебном учреждении и утверждает, что обвинения с нее сняты.
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