Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику спустя 40 лет после выпускного

Американка пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер. Об этом сообщает портал People.

40 лет назад жители американского штата Калифорния Виталино Салера (Vitaliano Salera) и Роза Валенсуэла (Rosa Valenzuela) стали королем и королевой выпускного бала средней школы долины Санта-Ана. После этого они потеряли связь, но встретились вновь спустя 15 лет, когда Салера женился на лучшей подруге Валенсуэлы.

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Несколько лет спустя у американца на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Врачи сказали, что единственный шанс Салеры на выживание — пересадка почки.

Медики попросили сдать анализ крови нескольких родственников и близких пациента и выяснили, что ни один из них не может стать донором. Единственной подходящей кандидаткой оказалась Валенсуэла.

Несколько недель назад врачи успешно провели пересадку почки. Донор и реципиент восстанавливаются после операции. «Надеюсь, что наша история вдохновит людей на помощь другим людям», — признался Салера.

Ранее сообщалось о жителях американского штата Техас, которые помогли бывшему однокласснику, прожившему на улице более 20 лет. Они направили мужчину на медицинское обследование, дали крышу над головой и открыли благотворительный сбор для помощи ему.

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