Старик отомстил бывшему однокласснику за школьную обиду спустя 50 лет

В таиландском городе Ангтхонг 69-летний мужчина застрелил бывшего одноклассника, который издевался над ним во время учебы в школе. Об этом сообщает AsiaOne.

Тханапат Анакесри (Thanapat Anakesri) 53 года не мог простить Сутхата Косаямата (Suthat Kosayamat). Когда обоим было по 16 лет, тот настроил против него весь класс и закопал в землю. После этого случая Тханапату пришлось бросить школу. Он стал десантником, а Сутхат — портным.

На встрече выпускников, которую устроил бывший президент класса, Тханапат завел разговор с обидчиком и предложил извиниться за свои выходки. Тот объявил, что ничего не помнит, и посоветовал забыть о былом. Ответ разозлил бывшего десантника. Он выстрелил Сутхату в живот и уехал.

Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи не смогли ему помочь, пишет издание The Thaiger. Ранение оказалось смертельным.

«Когда Тханапат напивался, он часто говорил о том, как его злили издевательства Сутхата, — рассказал бывший президент класса. — Он никогда о них не забывал. Но поскольку все это было очень давно, мне и в голову не приходило, что он вот так возьмет и убьет своего друга. Мы все шокированы произошедшим».

Тханапат сдался полиции, когда узнал, что его разыскивают. По его словам, он не знал, что Сутхат погиб.

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