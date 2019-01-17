Бросившая школу из-за травли одноклассников британка стала миллионершей

В Великобритании девушка ушла из школы в 16 лет из-за насмешек окружающих и к 20 годам стала миллионершей. Ее историю рассказало издание The Mirror.

Лив Конлон (Liv Conlon) из города Глазго, Шотландия, была преуспевающей ученицей, но ушла из школы перед выпускным классом, так как одноклассники постоянно издевались над ней. Конлон начала заниматься предпринимательством с 13 лет: она заказывала товары из Китая и перепродавала их в интернете. Ей удалось заработать пять тысяч фунтов (около 429 тысячи рублей).

Идея создания компании пришла к ней после того, как ее мать три месяца не могла продать свою успешную компанию, занимающуюся тренингами. Женщина не могла позволить нанять дизайнера интерьеров, который подготовил бы студию к продаже. Конлон помогла матери обставить помещение, и через три дня нашелся покупатель, который приобрел здание даже дороже, чем планировала девушка. Тогда она поняла, что на рынке есть спрос на подобные услуги по низким ценам и решилась основать компанию без большого стартового капитала и инвесторов.

За первый год прибыль компании составила 30 тысяч фунтов (2,5 миллиона рублей), а за второй — выросла до миллиона фунтов (85,7 миллиона рублей). Компания Колтон обставляет мебелью больше 300 домов в год, на нее работает десять человек. В том числе ее 52-летняя мать и 22-летний брат.

На заработанные деньги девушка купила однокомнатную квартиру и сделала в ней ремонт. После этого цена недвижимости выросла в два раза и составляет 100 тысяч фунтов.

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Конлон признавалась, что поначалу ей было сложно находить клиентов — «серьезные 50-летние мужчины не воспринимали всерьез 16-летнюю кудрявую светловолосую девочку». За первые заказы она почти не получала прибыли: все деньги уходили на покупку мебели и предметов декора. Затем Конлон могла использовать их по второму разу. Девушка начала активно вести аккаунты в социальных сетях, что помогло найти новых клиентов.

Бизнес не всегда шел успешно. В самом начале пути она наняла грузчика-водителя и забыла сказать ему про один диван. Тот потребовал у нее 40 фунтов (3,4 тысячи рублей) за его перевозку. Девушка разозлилась и перевезла диван на своей легковой машине сама. Даже когда бизнес Конлон разросся, она не стала транжирить деньги. Большую часть прибыли она вкладывает обратно в бизнес.

Мать предпринимательницы добавила, что очень гордится дочерью. С детства она водила ее на бизнес-конференции и дарила ей аудиокниги бизнес-гуру и коучей.

Конлон работает шесть или семь дней в неделю, ее рабочий день длится 18 часов. Девушка не ходит на вечеринки и мало общается со сверстниками, но не переживает из-за этого. Ей бы хотелось стать примером для других молодых людей и доказать, что стать успешным можно и без поступления в институт.

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