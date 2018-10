Упорный бедняк стучался в дома богачей и пришел к успеху

Британский подросток Регги Нельсон (Reggie Nelson) из неблагополучной семьи поступил в университет и получил работу мечты, стучась в дома богачей. Об этом сообщило издание Independent.

Чернокожий юноша до 18 лет жил с матерью в муниципальном жилье для малообеспеченных семей. В 14 лет его исключили из школы, у него уже были приводы в полицию, но юноша хотел измениться. Как-то раз Нельсон посмотрел передачу, в которой брали интервью у богатых людей How’d You Get So Rich («Как вы так разбогатели?»). После он решил пообщаться с зажточными соотечественниками сам и нашел в Google улицу, на которой живут самые богатые жители Лондона — Глостер-Роуд. Подросток приехал туда и стал по очереди стучаться в двери домов.

«Я просто хотел знать, какие навыки и качества позволили вам поселиться в столь роскошном месте, чтобы я мог применить это на себе», — говорил он открывшим дверь богачам. Как правило, ему советовали хорошо учиться и набирать опыт работы. Однако одна из жительниц Лондона, жена топ-менеджера компании по управлению инвестициями BlackRock Элизабет Прайс (Elizabeth Price) пригласила его на чашку чая.

Квинтин Прайс, впечатленный упорством юноши, пригласил его на однодневную стажировку в компании, а затем продлил ее на неделю. Топ-менеджер также подобрал для подростка репетитора и убедил его поступить в университет после колледжа.

Сейчас Нельсону 22 года, он получил степень бакалавра, четыре раза стажировался в ведущих инвестиционных компаниях Лондона и теперь получил постоянную работу аналитиком в компании Legal & General Investment Management Limited.

В свободное время Нельсон занимается репетиторством. «Я хочу вдохновить как можно больше молодых чернокожих людей начать работать в сфере финансов. Их мало: на одну из стажировок подали девять тысяч человек, ее получили 115 соискателей, и только трое из них были с темным цветом кожи».

Нельсон собирается и дальше «следовать своему призванию» и надеется, что когда-нибудь и он поселится на Глостер-Роуд.

