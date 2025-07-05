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07:04, 5 июля 2025Мир

Трамп назвал возможные сроки заключения сделки по Газе

Трамп сообщил, что сделка по Газе может быть заключена на следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский лидер указал, что «очень оптимистично» смотрит на возможность заключения данной сделки.

Трамп также прокомментировал новость о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение по Газе, назвав ее хорошей.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль принял предложение о временном перемирии в Газе. Он также пригрозил ХАМАС, что в случае отказа от прекращения огня группировке станет «только хуже».

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