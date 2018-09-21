Два друга подделали рекламу «Макдоналдса» и разбогатели

Американцы филиппинского происхождения Джев Маравилла (Jevh Maravilla) и Кристиан Толедо (Christian Toledo) повесили в «Макдоналдсе» самодельный рекламный постер со своей фотографией. Спустя несколько месяцев они получили крупную сумму за свой пранк и попали на запись популярного «Шоу Эллен Дедженерес». Ролик доступен на YouTube-канале программы.

В середине лета друзья обратили внимание, что в американских ресторанах «Макдоналдс» практически нет рекламы с людьми с азиатской внешностью, поэтому Маравилла и Толедо решили разместить на одной из свободных стен свою фотографию. Мужчины распечатали огромный баннер со снимком, на котором они были запечатлены в молодежной одежде и с картошкой-фри в руках. Затем друзья купили форму сотрудников ресторана, прошли в «Макдоналдс» и незаметно повесили рекламу.

Позднее Маравилла сообщил в своем Twitter, что их огромную фотографию на стене никто из администрации ресторана не замечал в течение почти двух месяцев. Пост быстро набрал 250 тысяч просмотров и более миллиона лайков, благодаря чему на него обратили внимание создатели «Шоу Эллен Дедженерес». Ведущая пригласила молодых людей в студию и поблагодарила за пранк.

Во время эфира Дедженерес заявила, что администрация ресторана решила официально использовать фотографию Маравилла и Толедо в маркетинговой кампании, выплатив друзьям в общей сложности 50 тысяч долларов (более 3,3 миллиона рублей).

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