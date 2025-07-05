В России рассказали о посеявшей панику в ВСУ операции

ТАСС: Бойцы ВСУ просят готовить к обороне Великий Бурлук

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят командование готовить к обороне населенный пункт Великий Бурлук в Харьковской области после освобождения села Меловое российскими войсками. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, наступательная операция военнослужащих «Севера» на севере Купянского района посеяла панику среди украинских бойцов, которые требуют от командования перебрасывать резервы и готовить к обороне поселок.

О взятии российскими военными под контроль Мелового Минобороны сообщило 3 июля. Военные ВС РФ подняли над селом российский триколор.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с «Лентой.ру», что наступление России на новом направлении, в районе села Меловое в Харьковской области, даст возможность оттянуть войска противника с укрепрайонов, а также позволит расширить зону безопасности.