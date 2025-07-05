Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:35, 5 июля 2025Бывший СССР

В России рассказали о посеявшей панику в ВСУ операции

ТАСС: Бойцы ВСУ просят готовить к обороне Великий Бурлук
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят командование готовить к обороне населенный пункт Великий Бурлук в Харьковской области после освобождения села Меловое российскими войсками. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, наступательная операция военнослужащих «Севера» на севере Купянского района посеяла панику среди украинских бойцов, которые требуют от командования перебрасывать резервы и готовить к обороне поселок.

О взятии российскими военными под контроль Мелового Минобороны сообщило 3 июля. Военные ВС РФ подняли над селом российский триколор.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с «Лентой.ру», что наступление России на новом направлении, в районе села Меловое в Харьковской области, даст возможность оттянуть войска противника с укрепрайонов, а также позволит расширить зону безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа уличили в желании облегчить победу России над Украиной. Какой шаг американского президента напугал журналистов?

    В Европе заметили странное изменение в поведении Зеленского

    Трамп оценил возможность урегулирования украинского конфликта

    На территории еще одного российского региона уничтожили беспилотник

    Трамп назвал возможные сроки заключения сделки по Газе

    Россиян предупредили об аресте за купание в фонтанах

    Врач рассказал о первых признаках образования тромбов

    Трамп отметил профессионализм Путина

    На Украине назвали цель звонка Трампа Путину

    В России рассказали о посеявшей панику в ВСУ операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости