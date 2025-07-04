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14:05, 4 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный раскрыл задачи России на новом направлении в зоне СВО

Военный Дандыкин: Наступление ВС РФ на новом направлении оттянет силы ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Наступление России на новом направлении, в районе села Меловое в Харьковской области, даст возможность оттянуть войска противника с укрепрайонов, а также позволит расширить зону безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это новое направление. Участок границы, куда противник вынужден будет перебросить войска с других направлений, в то время как его резервы истощаются, — сказал Дандыкин. — Например, туда могут перебросить солдат из-под Купянска, из-под многострадального Теткино».

Военный эксперт также добавил, что контроль над новыми участками позволит России создать еще один участок зоны безопасности и обеспечить невозможность нанесения ударов по границам.

«Конкретно Меловое — это выход на границу. Контроль над ним оттянет группировку в Купянске, а это главный укрепрайон. Решаем главную задачу — продвижение вперед», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские войска начали наступление на новом направлении в Харьковской области и заняли село Меловое. Удар по селу наносился через границу России в Харьковской области.

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