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12:07, 4 июля 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили наступление ВС России на новом направлении в Харьковской области

На Украине подтвердили занятие ВС РФ Мелового в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска начали наступление на новом направлении в Харьковской области и заняли село Меловое. Продвижение на новом участке фронта Вооруженных сил (ВС) России подтвердил в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

Как следует из публикации, на Украине подтверждают, что российские войска полностью контролируют Меловое. Удар по селу наносился через границу России в Харьковской области.

Отмечается, что ВС России также заняли приграничное село Строевка.

О взятии российскими военными под контроль Мелового Минобороны сообщило 3 июля. Также отмечалось, что армия РФ продвинулась у Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки.

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