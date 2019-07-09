Подросток предпочел тюрьму обществу брата и ударил его ножом

В американском округе Окалуса, штат Флорида, 13-летний подросток ударил брата ножом. Об сообщает информационный портал Fox News.

Инцидент произошел в субботу, 6 июля. Подростка арестовали после того, как он нанес три удара карманным ножом 15-летнему брату. Пострадавшего доставили в больницу и оказали ему помощь. Отмечается, что хирургическое вмешательство не потребовалось.

Во время допроса нападавший заявил, что не жалеет о случившемся, так как старший брат издевался над ним. Подросток признался полицейским, что лучше сядет в тюрьму, чем отправится в восьмичасовую поездку на машине с родственником.

Подростку предъявили обвинения в избиении с отягчающими обстоятельствами и отправили в тюрьму для несовершеннолетних.

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