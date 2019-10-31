Бывшие одноклассники вспомнили про старого друга спустя 20 лет и спасли его

Жители американского штата Техас нашли бывшего одноклассника, который обеднел и прожил на улице более 20 лет, и помогли ему. Об этом сообщает People.

В сентябре американская газета Austin American-Statesman опубликовала статью о бездомных. Материал сопровождался фотографией 66-летнего Коя Фезерстона (Coy Featherston), толкающего продуктовую тележку под проливным дождем.

После публикации статью заметила Лия Мехлинг (Lea Mechling), которая узнала на фотографии бывшего одноклассника. Она выяснила у знакомых, что Фезерстон действительно живет на улице, и решила найти старого друга, которого не видела много лет. В поисках Коя она объездила весь район.

«Я зашла в интернет и наткнулась на эту статью. Я увидела своего старого друга и просто не могла оставить его на улице. Я нашла его у местной церкви, он кормил голубей», — рассказала Мехлинг.

Лия забрала Фезерстона домой и позвонила старым знакомым, знавшим его в молодости. На помощь пришел Дон Вандербург (Don Vanderburg), еще один старый приятель бездомного Коя.

Фезерстон жил в доме Вандербурга в течение нескольких недель, пока не подал заявление на получение социальных выплат и медицинских услуг. Друзья также открыли благотворительный сбор для помощи Фезерстону на сайте GoFundMe. Они планировали собрать около двух тысяч долларов (128 тысяч рублей), но на данный момент сумма пожертвований превысила 18 тысяч долларов (более одного миллиона рублей).

«Я уже начал терять надежду. Жить на улице совсем не весело, никому не желаю такой жизни. Я не знаю, справился ли бы я со всем этим без помощи моих приятелей. Заводите друзей! Однажды они обязательно вам помогут», — сказал Фезерстон.

В молодости Фезерстон был подающим надежды футболистом. В 1970-х он закончил Техасский университет и работал директором по освещению музыкальных концертов у американского исполнителя Фрэнка Заппы (Frank Zappa). В 1990-х у мужчины начались проблемы с психическим здоровьем, и он оказался на улице.

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