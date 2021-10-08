В Пермском крае омбудсмен проверит информацию о гей-сексе школьников под окнами лицея

В Пермском крае организуют проверку после появления информации о том, что несколько учеников занялись групповым гей-сексом под окнами одного из местных лицеев. Об этом рассказала «Говорит Москва» региональный уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова.

Один из жителей города Лысьва рассказал, что несколько мальчиков возрастом от 8 до 12 лет устроили половой акт на территории учебного заведения. Свои действия школьники снимали на камеру, ролик они распространили в соцсетях. Позже видео было удалено.

Денисова пояснила, что проверка будет проведена с привлечением комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, изучением данных о групповом гей-сексе школьников займется руководитель следственного отдела Лысьва Владимир Батуев.

В пермском лицее информацию о произошедшем пока никак не комментировали.

Ранее учителя физкультуры в школе №667 Санкт-Петербурга обвинили в избиении ученика. По словам школьника, побои он получил за надпись на стене «Виталий — извращенец и гей».