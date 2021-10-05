Российский учитель во время урока хотел ударить школьника и попал на видео

Учитель физкультуры в Воркуте замахнулся на школьника во время урока и хотел ударить

Учитель физкультуры в одной из школ Воркуты во время урока замахнулся на школьника и хотел его ударить. Произошедшее попало на видео. Кадры во вторник, 5 октября, публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на занятии девятого класса в средней общеобразовательной школе № 39. Уточняется, что подросток увидел уже второго преподавателя физкультуры, игравшего в баскетбол не в спортивной обуви. Тогда он решил поинтересоваться, можно ли заниматься в туфлях.

«Школа говорит, чтоб я удалил видео», — рассказал ученик.

В учебном учреждении изданию сообщили, что проводят внутреннюю проверку.

29 сентября сообщалось, что учитель физкультуры в питерской школе № 667 избил ученика. По словам самого школьника, побои он получил за надпись на стене, которую не делал.