Родители пожаловались на обучающего русских детей намазу учителя физкультуры

Учитель физкультуры в школе Перми обучил русских детей намазу. На действия педагога пожаловались родители учеников. Об этом во вторник, 28 сентября, пишет Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел в пермской средней общеобразовательной школе №123. По словам школьников, они пришли на физкультуру, немного позанимались, после чего преподаватель показал им, как сесть и сказал: «Давайте помолимся Аллаху, чтоб он нам дал здоровья».

«Все стали ему молиться», — рассказал матери первоклассник, продемонстрировав поклонные позы с руками ладонями вверх.

Позже в родительских чатах написали, что рассказ о намазе на занятии по физкультуре подтвердили и другие дети.

Руководство школы проверку проводить отказалось. Не отреагировали на обращение родителей и местные власти, пишет Readovka.

11 сентября стало известно, что в Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров из-за намаза, отказавшись продолжить поездку.